REMY COINTREAU : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 115 euros sur Rémy Cointreau. Le groupe a dévoilé des résultats semestriels inférieurs au consensus et des perspectives plus prudentes qu'auparavant. Selon le broker, ces nouveaux objectifs impliquent une révision à la baisse de 3 % à 7 % du consensus sur le résultat opérationnel courant. Ce matin avant l'ouverture des Bourses, le courtier disait s'attendre à une faiblesse de l'action compte tenu de la pression à la baisse du consensus.Certes ajoute-t-il, une partie de cette déception s'explique par la poursuite des investissements dans le cognac et les liqueurs et par la hausse de la production, mais la visibilité sur le calendrier du rebond reste faible.