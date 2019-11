REMY COINTREAU : UBS reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a maintenu son opinion Neutre et son objectif de cours de 125 euros sur Rémy Cointreau. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel semestriel de 138,3 millions d'euros, inférieur au consensus (143,3 millions comme à la prévision de la banque suisse (148 millions) avec un repli organique de 4,7%. Le marché comme UBS anticipaient une baisse de 0,6%. Le résultat opérationnel courant des Marques a augmenté en organique de 0,8% contre un consensus de +1,5%.UBS explique cet écart par des dépenses de communication stratégiques et des Frais de Holding supérieures aux prévisions.Le bénéfice net a atteint 84,6 millions, soit 10% au-dessous du consensus qui le donnait à 94 millions.Rémy Cointreau a également dévoilé sa prévision 2020, soit une légère croissance organique du résultat opérationnel courant des Marques et une stabilité de son résultat opérationnel courant. Le consensus vise +4% et UBS, +2,7%.Le bureau d'études s'attendait ce matin à une réaction négative du marché en raison de ces résultats et prévisions inférieurs au consensus.L'analyste a rappelé que le titre était valorisé à 30 fois ses bénéfices attendus pour 2020, soit avec une prime de 36% sur le secteur de la consommation courante.Selon lui, cette prime est justifiée par le statut de meilleur acteur du secteur en termes de croissance à moyen terme et de position unique dans le haut de gamme aux Etats-Unis et en Chine.