Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau a annoncé l’arrivée d’Eric Vallat en qualité de Directeur général du groupe. Il prendra ses fonctions le 1er décembre 2019 et succédera à cette date à Valérie Chapoulaud-Floquet. Marc Hériard Dubreuil, Président du groupe Rémy Cointreau déclare : " Eric Vallat connait très bien le groupe, ayant dirigé la Maison Rémy Martin pendant plus de quatre ans, avec succès. Il a également développé une connaissance approfondie du monde du luxe et de l'artisanat français au cours de sa carrière. "Diplômé d'HEC en 1993, Eric Vallat a commencé sa carrière dans la banque d'affaires avant de rejoindre Louis Vuitton (groupe LVMH). Fort d'une expérience de trois ans en magasins, il a pris ensuite la Direction Générale de Louis Vuitton France puis de la zone Europe, avant d'être nommé en 2004 Président de Christian Dior Couture Japon. En janvier 2008, il rejoint le groupe EPI en tant que Président de Bonpoint et Directeur Général de J.M Weston. Il est ensuite Directeur Général de la Maison Rémy Martin, Président de Mount Gay Rum (groupe Rémy Cointreau) et membre du Comité Exécutif de Rémy Cointreau de janvier 2014 à juin 2018. Depuis cette date, il est directeur du pôle Mode & Accessoires au sein du groupe Richemont, dont il est membre du Comité Exécutif.