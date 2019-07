Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assemblée générale de Rémy Cointreau a approuvé les comptes de l’exercice 2018-2019 et a fixé le montant du dividende à 1,65 euro par action. Elle a également approuvé le versement d’un dividende exceptionnel d’1 euro par action. Le dividende (ordinaire et exceptionnel) sera détaché le 12 septembre 2019 et mis en paiement à compter du 16 septembre 2019.