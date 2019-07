REMY COINTREAU : en décroissance organique au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau a réalisé au premier trimestre de son exercice 2019/2020 clos fin mars un chiffre d'affaires de 223,2 millions d'euros en croissance publiée de 0,4%. La croissance organique a, comme anticipé, connu une légère baisse (-3%) suite au désengagement volontaire des Marques Partenaires et aux effets techniques ponctuels liés aux hausses de prix du début de l’exercice. La Maison Rémy Martin qui produit du cognac, progresse de +5,5% en organique, portée par ses qualités les plus haut de gamme, en cohérence avec la stratégie long-terme du groupe.La qualité VSOP résiste bien aux hausses de prix significatives passées en début d'exercice, a indiqué le groupe.Si la division Liqueurs & Spiritueux (-2,6% en organique) connait un début d'année essentiellement perturbé par les évolutions du réseau de distribution en Europe, elle enregistre néanmoins une progression prometteuse aux Etats-Unis, assure la société de spiritueux.Toutes les zones où les marques du groupe sont présentes enregistrent de la croissance, en particulier les pays d'Asie du Sud Est, le Japon et l'Afrique qui signent d'excellentes performances, assure Rémy Cointreau.La zone Amériques a bien absorbé les hausses de prix de ce début d'année et sa croissance devrait réaccélérer lors des prochains trimestres, précise le groupe.Rémy Cointreau anticipe que l'année 2019-20 se déroule dans le cadre des objectifs moyen terme du groupe. Pour rappel, l'année intègrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires (en République Tchèque, Slovaquie et Etats-Unis) dont l'impact est estimé à 56 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et à 5 millions d'euros sur le Résultat Opérationnel Courant.