Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Rémy Cointreau a annoncé être en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont. Le périmètre de l'offre d'acquisition inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne. Rémy Cointreau souligne qu'avec cette acquisition, il enrichirait son portefeuille de vins et spiritueux d'exception d'une marque de champagne haut-de-gamme offrant, à terme, un vrai potentiel de développement, notamment à l'international.La signature des actes d'acquisition est notamment soumise à l'accomplissement de la procédure légale d'information des salariés. Aussi la réalisation de la transaction, qui sera soumise à l'obtention des autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur, devrait intervenir au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020/21.La Maison de Champagne J. de Telmont a été fondée en 1912 et est implantée à Damery, près d'Epernay sur le versant des coteaux de la vallée de la Marne, et élabore ses champagnes sous la marque " J. de Telmont ".