REMY COINTREAU : garde le rythme

Rémy Cointreau a gagné 0,67% à 104,8 euros dans un marché baissier. Une performance plus que méritée ! Le numéro deux français des vins et spiritueux a présenté ce matin un chiffre d'affaires du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2018/2019 encore meilleur que prévu. Sa croissance organique, indicateur clef du secteur, a bondi de 9,1% après une hausse de 5,9% au trimestre précédent. Les analystes attendaient 7,8%. La croissance organique du cognac, principal contributeur aux résultats groupe, a flambé de 12,2% au lieu des 10,8% anticipés.Le groupe familial a déjoué les pronostics qui annonçait un ralentissement de la demande de la clientèle chinoise aisée très friande du cognac de luxe distillé par la Maison des Charentes." La performance du premier semestre s'appuie une nouvelle fois sur la croissance remarquable des Marques du Groupe (+8,9% en organique), et en particulier sur celle de la Maison Rémy Martin (+11,7% en organique) portée par des tendances toujours soutenues en Asie Pacifique, mais aussi par la vigueur du marché américain ", a commenté la société.Fort de ce bon premier semestre, Rémy Cointreau a confirmé son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants.Plusieurs brokers (Jefferies, Kepler Cheuvreux, Gilbert Dupont) ont salué le nouveau succès de Rémy Cointreau qui valide sa stratégie de montée en gamme initiée ces dernières années.Pour autant, ils pointent tous du doigt la valorisation élevée du groupe, plus proche d'une star du luxe comme Hermès que celui d'un groupe de consommation courante.Selon Jefferies, le titre se traite en effet à 27,5 fois ses bénéfices 2019, contre 19,1 fois pour le secteur de la consommation courante.