REMY COINTREAU : l'exposition aux Etats-Unis et à la Chine inquiète JPMorgan

Rémy Cointreau cède 1,3% à 121 euros, pénalisé par JPMorgan. Le broker a dégradé sa recommandation sur le numéro deux français des spiritueux de Neutre à Sous-pondérer et abaissé son objectif de cours de 128 à 110 euros. Le broker rappelle que le fabricant de cognac haut de gamme est le plus exposé du secteur des boissons alcoolisées à la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. Les Etats-Unis représentent en effet 35% des ventes totales du groupe et la Chine, 25%.Or, des statistiques récentes ont témoigné d'un ralentissement à court terme de la croissance de la demande sur ces deux marchés clefs. Rien d'inquiétant relativise l'analyste compte tenu de l'ampleur de la dynamique du cognac sur ces deux marchés à long terme, mais tout de même.Autre mauvais point, Rémy Cointreau sera inéluctablement pénalisé si Donald Trump mettait à exécution sa menace d'une surtaxation des spiritueux européens. Une décision qui tomberait mal alors que l'impact des troubles persistants à Hong Kong sur la consommation de cognac, comme le fléchissement de la demande à Macao, ne sont, selon lui, pas encore répercuter sur le cours de l'action.Prudent, JPMorgan a abaissé ses prévisions 2020 de 1,5% pour les ventes, de 4% pour le résultat opérationnel et de 4,5% pour le bénéfice par action.Sur le marché, ajoute le bureau d'études, Rémy Cointreau se traite avec des multiples de 30,1 fois ses bénéfices 2020, soit avec une prime de 45% par rapport à son indice de référence, le MSCI European Beverages. L'action se traite également avec une prime, selon lui injustifiée, de 40% par rapport à sa moyenne historique compte tenu de son environnement incertain.JPMorgan n'est pas le seul à souligner les risques qui pèsent sur Rémy Cointreau.Hier, Jefferies a réduit son objectif de cours sur le titre de 130 à 120 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le broker continue d'apprécier les fondamentaux du groupe, parmi les meilleurs du secteur européen des spiritueux.Pour autant, le bureau d'études a pris en compte le ralentissement de la dynamique du cognac, lié en grand partie aux troubles politiques à Honk Kong. Le groupe conserve ses atouts à long terme, mais l'opinion du marché sur le titre pourrait pâtir à court terme du ralentissement des ventes, estime le courtier.