REMY COINTREAU : la directrice générale, Valérie Chapoulaud-Floquet, va quitter le groupe

Valérie Chapoulaud-Floquet quittera ses fonctions de directrice générale de Rémy Cointreau pour motifs personnels d'ici la fin de l'année 2019. Valérie Chapoulaud-Floquet exercera son mandat jusqu'à l'arrivée de son successeur. Le conseil d'administration a pris acte du départ prochain de Valérie Chapoulaud-Floquet et tient d'ores et déjà à lui exprimer ses profonds remerciements pour son implication et sa contribution à la solidité des résultats du groupe et à la réussite de cette stratégie.Valérie Chapoulaud-Floquet déclare : " C'est avec beaucoup d'émotion que je quitterai le groupe Rémy Cointreau à la fin de l'année, une fois le flambeau passé à mon successeur. Je suis sereine, car ses résultats, ses fondations, ses équipes et sa vision stratégique permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, ambition et succès. "