REMY COINTREAU : le Covid 19 gâche les perspectives

Rémy Cointreau abandonne 1,53% à 99,55 euros. Deux semaines après Pernod Ricard, le fabricant de cognac a été, lui aussi, contraint d'abandonner ses objectifs annuels en raison de la pandémie. Après une année civile record pour l’alcool charentais, le choc est rude pour la maison familiale qui subit comme le reste du secteur des vins et spiritueux les effets dévastateurs du confinement. Zéro vente dans les restaurants, bars et boites de nuit des principales villes européennes comme américaines. Zéro vente aussi dans les aéroports et les boutiques gérées en propre.Ne restent plus à Rémy Cointreau que les grandes surfaces et Internet pour écouler son eau-de-vie de luxe...Résultat, le groupe s'attend à ce que son chiffre d'affaires 2019/2020 (exercice clos fin mars) recule de 9% en publié, et de 12% en organique (à devises et périmètre constants).Ces prévisions impliquent un repli organique d'environ 26% au quatrième trimestre, malgré un excellent début de " Nouvel An chinois " en janvier et une bonne résistance de l'activité e-commerce depuis le début de l'épidémie en Chine.Par conséquent, Rémy Cointreau anticipe un résultat opérationnel courant en repli de 20% à 25% en publié et de 25% à 30% en organique, pour l'année fiscale 2019/20.Le groupe observe actuellement quelques améliorations en Grande Chine, où la plupart des magasins ont réouvert, ainsi que certains restaurants et bars.Néanmoins, il anticipe des efforts de déstockage de la part de ses grossistes chinois, et ce, pendant plusieurs mois avant une reprise des commandes, estimée pour la période de la fête de la mi-automne qui débute cette année le 1er octobre.Ainsi, combiné à une très grande faiblesse du Global Travel Retail et une dégradation attendue des tendances dans les zones EMEA et Amériques au cours des prochaines semaines (activité on-trade largement à l'arrêt), le groupe anticipe une décroissance organique de ses ventes au premier trimestre fiscal 2020/21 supérieure à celle du quatrième trimestre 2019/20.Cette publication a conforté la prudence de JPMorgan, qui a confirmé sa recommandation Sous-pondérer et son objectif de cours de 64,50 euros. Le broker redoute un exercice 2021 particulièrement difficile. Un point de vue partagé par Jefferies, qui a cependant maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 89 euros.