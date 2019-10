REMY COINTREAU : mal orienté après un chiffre d'affaires trimestriel en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Remy cointreau recule de 2,53% à 119,60 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 300,7 millions d'euros au deuxième trimestre, en repli de 1,3% et -4% en organique. Au premier semestre, il ressort ainsi à 523,9 millions d'euros, en baisse de 0,6%. Ceci s’explique par le désengagement volontaire du groupe de certaines Marques Partenaires (-71,2%) alors que les Marques du Groupe progressent de 6,1% sur la période. En organique, les Marques du Groupe sont en croissance de 2,8% sur la période : la Maison Rémy Martin progresse de +2,1%.Cette performance, limitée par des facteurs conjoncturels (chute du tourisme à Hong-Kong et lente reconstitution des stocks chez les détaillants aux Etats-Unis), masque une demande toujours très soutenue de nos cognacs, notamment en Chine.La division Liqueurs & Spiritueux réalise une de 4,9% croissance sur le semestre. Après un début d'année perturbé par les évolutions du réseau de distribution en Europe, les ventes bénéficient d'un rattrapage général au 2ème trimestre et de l'excellente dynamique de Cointreau aux Etats-Unis, en particulier.Rémy Cointreau anticipe que l'année 2019-20 se déroule dans le cadre des objectifs moyen terme du groupe.Pour rappel, l'année intègrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires (en République Tchèque, Slovaquie et Etats-Unis) dont l'impact est estimé à 56 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et à 5 millions d'euros sur le Résultat Opérationnel Courant.