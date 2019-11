REMY COINTREAU : malmené après des prévisions décevantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 3,5% à 115,90 euros, Rémy Cointreau accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120, pénalisé par des perspectives prudentes formulées dans le sillage de résultats semestriels décevants. Sur la période close fin septembre, Rémy Cointreau a enregistré un résultat net part du groupe, hors éléments non-récurrents, de 84,6 millions d'euros en repli de 5,6%. Le marché était plus optimiste puisqu'il tablait sur 94 millions.Le résultat opérationnel courant (ROC) de la maison charentaise est resté stable à 138,3 millions d'euros, ressortant sous le consensus s'élevant à 143,3 millions d'euros. La marge opérationnelle courante du groupe de spiritueux a atteint 26,4% à fin septembre, en hausse de 0,2 point." Alors que la stratégie de montée en gamme s'est une nouvelle fois traduite par une hausse significative de la marge brute (+4 points), celle-ci a été réinvestie en dépenses de communication stratégiques (+13,3%) et en Frais de Holding ", a précisé Rémy Cointreau.Le chiffre d'affaires s'élève à 523,9 millions d'euros, quasi-stable en publié (-0,6%) et en repli de 3,6% en organique.Au terme de ce premier semestre et dans le cadre géopolitique actuel, Rémy Cointreau anticipe une légère croissance organique du résultat opérationnel de ses marques (cognac et liqueurs) et une stabilité de son résultat opérationnel courant pour l'année fiscale 2019-20.Selon Jefferies, ces nouveaux objectifs impliquent une révision à la baisse de 3 % à 7 % du consensus sur le résultat opérationnel courant. Dans ce cadre, ce matin avant l'ouverture des Bourses, le courtier disait s'attendre à une faiblesse de l'action. Il a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 115 euros en raison du manque de visibilité sur un rebond en Asie et aux Etats-Unis.Dans une note publiée avant-Bourse, UBS redoutait également un repli du titre. Le courtier a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 125 euros.