REMY COINTREAU :, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 3 octobre 2019

(+6,42% à 126 euros)Plus de peur que de mal. Le secteur des spiritueux a sous-performé ces dernières semaines dans la perspective d'une hausse sensible des droits de douane aux Etats-Unis. Cette nuit, dans le sillage du feu vert donné par l'OMC aux Etats-Unis pour appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations de l'Union européenne, le couperet est tombé. Contre toute attente, Washington s'est montré clément. D'abord au niveau du tarif : la taxe a été fixé à 25% et non 100%, le scénario noir des analystes comme Jefferies. Surtout, l'administration Trump a épargné le cognac, les liqueurs et le scotch whisky.