REMY COINTREAU :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 3 octobre 2019

(+5,41% à 124,80 euros)L'industrie des spiritueux peut souffler, souligne ce matin Credit Suisse. Le département américain du commerce a dévoilé la liste des produits européens taxés à 25%. Elle inclut le Single-Malt irlandais, le Scotch Whishy britannique mais pas irlandais, les liqueurs et cordials (les accompagnements sucrés et non-alcoolisés), mais pas les français, et le vin. Le broker rappelle que le secteur des spiritueux a sous-performé ces dernières semaines dans la perspective d'une hausse plus massive des tarifs douaniers.