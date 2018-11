REMY COINTREAU : progression du résultat opérationnel courant au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Remy Cointreau a réalisé au titre de son premier semestre clos fin septembre un résultat net part du groupe (proforma) en baisse de 4,3% à 85,4 millions d'euros. Hors éléments non récurrents, le résultat net part du groupe (proforma) ressort à 87,5 millions, en baisse de 3,1% (+7,2% en organique). Le résultat opérationnel courant (proforma) s'établit à 138 millions, en croissance publiée de 2,9%. En organique, il progresse de 10,1%, grâce au dynamique des spiritueux d'exception (prix supérieur à 50 dollars) ainsi qu'à une bonne maitrise des coûts centraux.La marge opérationnelle courante (proforma) atteint 24,1% à fin septembre, en hausse organique de 0,6 point. En publié, elle est en repli de 0,5 point après intégration d'effets devises défavorables.Le chiffre d'affaires s'élève à 571,4 millions, en croissance publiée de 5% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 7,7%.Au terme de ce premier semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants.