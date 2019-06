REMY COINTREAU : sanctionné malgré une cuvée 2018/2019 exceptionnelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En Bourse, lorsque l'on coute aussi cher (32,6 fois les bénéfices estimés pour 2020-2021 contre 22,6 fois pour Pernod Ricard), on ne peut pas décevoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Rémy Cointreau en fait l'expérience aujourd'hui. Le titre de l"Hermès" du cognac perd 2,5% à 119,30 euros, les résultats annuels record dévoilés ce matin étant éclipsés par l'absence de perspectives chiffrées pour l'exercice en cours. Le groupe familial charentais a également prévenu que son premier trimestre 2019-2020 pourrait être moins dynamique en raison du calendrier des hausses des prix.De prime abord pourtant, la publication du fabricant d'eaux-de-vie avait de quoi séduire. Dans son communiqué, Rémy Cointreau a salué une année record qui lui permet d'atteindre avec un an d'avance son objectif de marge opérationnelle courante. Le groupe a décidé de verser un dividende exceptionnel d'un euro, en plus du dividende ordinaire d'1,65 euro.Au titre de son exercice 2018-2019 clos fin mars, le numéro deux français des vins et spiritueux a réalisé un résultat net, hors éléments exceptionnels de 167,8 millions, en progression de 10,9% (+16,3% en organique).Le résultat opérationnel courant (proforma) s'élève à 263,6 millions, en croissance publiée de 11,3% et de 14,2% en organique.La marge opérationnelle courante (proforma) est en amélioration publiée de 0,7 point à 21,7% sur l'année, mais en progression de 1,3 point en organique.Ainsi, au cours des deux dernières années, la progression organique cumulée de cette marge s'élève à 2,6 points, atteignant l'objectif 2019-20 (+2,4-3 points sur 3 ans) avec un an d'avance.Le chiffre d'affaires total a atteint 1,2165 milliard, en croissance publiée de 7,9%. En organique, la croissance s'élève à 7,8%, grâce à la très belle performance des marques du groupe (+9,8%).Rémy Cointreau a réitéré son ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception. Cela se traduira notamment, à moyen terme, par la réalisation de 60 à 65% de son chiffre d'affaires grâce à des spiritueux d'exception (prix de vente supérieur à 50 dollars), contre 54% aujourd'hui.Moins sévère que les investisseurs, Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Accumuler sur le titre et maintenu son objectif de cours de 122,4 euros.