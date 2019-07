REMY COINTREAU : un ralentissement sans conséquence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau progresse de 1,79% à 131 euros, les investisseurs ignorent donc le repli des ventes (-3% en organique) du numéro deux français des spiritueux au premier trimestre de son exercice. Ils ont en effet bien compris que ce singulier accès de faiblesse n'était que transitoire et du à des facteurs techniques : gonflement des stocks des distributeurs en amont des importantes hausses des prix passées au premier trimestre, fin de contrats de distribution de certaines marques partenaires, dont la populaire liqueur Jagermeister, et changement de distributeurs en Europe.A ces éléments se sont ajoutés les troubles politiques à Hong Kong.Résultat, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 0,4% 223,2 millions d'euros (-3% en organique). Les ventes de la Maison Rémy Martin, vaisseau amiral du groupe, n'ont progressé de 5,5% en organique après une hausse de 8% trois mois auparavant et de 12% sur l'ensemble de l'exercice précédent.Pour autant, toutes les zones où les marques du groupe sont présentes enregistrent de la croissance, en particulier les pays d'Asie du Sud Est, le Japon et l'Afrique qui signent d'excellentes performances, assure Rémy Cointreau.La zone Amériques a bien absorbé les hausses de prix de ce début d'année et sa croissance devrait réaccélérer lors des prochains trimestres, précise le groupe.Les hausses ont atteint entre 3% à 6% selon les catégories et jusqu'à 7%-10% pour Louis XIII, cognac ultra haut de gamme vendu à près de 3.000 euros la bouteille, a précisé le groupe en conférence de presse.Rémy Cointreau anticipe que l'année 2019-20 se déroule dans le cadre des objectifs moyen terme du groupe. Pour rappel, l'année intègrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires (en République Tchèque, Slovaquie et Etats-Unis) dont l'impact est estimé à 56 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et à 5 millions d'euros sur le Résultat Opérationnel Courant.Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 130 euros sur Rémy Cointreau dans le sillage de cette publication. Le broker constate que la tension du marché du cognac aux Etats-Unis et en Chine n'a guère évolué malgré les hausse des prix. L'analyste continue de penser que groupe offre l'une des perspectives les plus attractives à long terme étant donné les hautes barrières à l'entrée du segment premium.A court terme, il reste à Conserver en raison de catalyseurs limités, des risques externes (potentielle hausse des tarifs douaniers aux Etats-Unis) et du changement de directeur général.