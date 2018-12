Remy Cointreau : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau annonce la signature d’un accord relatif à la cession de ses filiales de distribution en République Tchèque et en Slovaquie à la société Mast-Jägermeister SE. De plus, le groupe a signé un accord de distribution avec la société Mast-Jägermeister SE pour que cette dernière distribue, à titre exclusif, les spiritueux du groupe Rémy Cointreau en république Tchèque et en Slovaquie, une fois l’opération de cession finalisée. La finalisation de l’opération de cession, qui reste soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence, est prévue pour le 1er avril 2019.