Remy Cointreau : A suivre aujourd'hui

Rémy Cointreau vient de publier un chiffre d’affaires de 919,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de son exercice 2018-2019, en croissance publiée de 6,7% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 8,1%. Ainsi, après un 1er semestre en progression organique de 7,7%, le 3ème trimestre (+8,7%) confirme la dynamique du groupe de vins et spiritueux. Le calendrier anticipé du Nouvel An chinois 2019 s’est traduit par environ 1 point de croissance supplémentaire au 3ème trimestre." Les deux moteurs de la croissance du groupe — l'Asie Pacifique et les Amériques — confirment leur excellente dynamique sur la période et plus spécifiquement au 3ème trimestre ", a expliqué Rémy Cointreau." La fin de contrats de distribution de Marques Partenaires continue de peser sur la zone Europe, Moyen Orient & Afrique (EMEA) sur la période, mais le 3ème trimestre montre une amélioration séquentielle des tendances de la région ", ajoute le groupe.Compte tenu de ces éléments, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-2019, à devises et périmètre constants (proforma Pre-IFRS 15,16 &9).