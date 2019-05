Remy Cointreau : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau est en négociations exclusives avec la famille Brillet en vue de l’acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet et d’une partie de son domaine viticole. Depuis le début de l’histoire de la famille Brillet au XVIIème siècle, la Maison JR Brillet a constitué un domaine viticole et un stock d’eaux-de-vie qui lui permet d’élaborer des produits de qualité.L'acquisition de la Maison JR Brillet représentera, pour Rémy Cointreau, l'opportunité d'intégrer dans son portefeuille des spiritueux possédant un véritable potentiel de développement et de valoriser dans la durée un stock de cognac et des vignobles de très grande qualité.La signature des actes d'acquisition, qui reste soumise aux procédures administratives prévues par la réglementation en vigueur, devrait intervenir au cours de l'automne 2019.