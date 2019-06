Remy Cointreau : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau a cédé 0,25% lundi à 120,5 euros, malgré une note globalement positive de Jefferies. Le broker a relevé son objectif de cours sur le titre de 125 à 130 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le numéro deux français des spiritueux est l'un des groupes européens du secteur les plus attractifs en raison des barrières à l'entrée élevées et de la tendance à la "premiumisation" (la montée en gamme) à l'oeuvre.A court terme, l'intérmédiaire reste prudent en raison de catalyseurs positifs limités et des risques externes liés aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.