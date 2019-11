Remy Cointreau : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, clos fin septembre, Rémy Cointreau a enregistré un résultat net part du groupe de 90,5 millions d'euros, en progression de 3,5%. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe est stable à 138,3 millions d'euros, ressortant sous le consensus s’élevant à 143,3 millions d'euros. La croissance de 5,5% du ROC des marques du groupe à 147,9 millions d’euros a été compensée par une baisse de 3,3 millions d'euros du ROC des Marques Partenaires. Le groupe de spiritueux explique cette dernière évolution par le désengagement volontaire de certains contrats.Les frais de holding sont par ailleurs en hausse de 4,3 millions d'euros.Ainsi, la marge opérationnelle courante du groupe de spiritueux a atteint 26,4% à fin septembre, en hausse de 0,2 point. " Alors que la stratégie de montée en gamme s'est une nouvelle fois traduite par une hausse significative de la marge brute (+4 points), celle-ci a été réinvestie en dépenses de communication stratégiques (+13,3%) et en Frais de Holding ", a précisé Rémy Cointreau. Les effets devises ont été favorables sur la période (+6,5 millions d'euros).Le chiffre d'affaires s'élève à 523,9 millions d'euros, quasi-stable en publié (-0.6%) et en repli de 3.6% en organique.Au terme de ce premier semestre et dans le cadre géopolitique actuel, Rémy Cointreau anticipe une légère croissance organique du ROC des Marques du Groupe et une stabilité de son résultat opérationnel courant pour l'année fiscale 2019-20.Les objectifs moyen terme du groupe sont inchangés : Rémy Cointreau a l'ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception. Cela se traduira notamment par la réalisation de 60 à 65% de son chiffre d'affaires grâce à des spiritueux d'exception (prix de vente supérieur à 50 dollars). Le groupe anticipe également que sa marge opérationnelle courante continuera de bénéficier de sa stratégie de valeur, tout en continuant à investir significativement derrière les marques et le réseau de distribution du groupe.