Remy Cointreau : Acquisition de la Maison de Cognac J.R. Brillet

Le groupe Rémy Cointreau annonce la réalisation de l'acquisition de la Maison de Cognac J.R. Brillet. Avec cette acquisition, la Maison Rémy Martin intégrera l'exploitation d'une cinquantaine d'hectares de vignes en Grande Champagne et Petite Champagne et accueillera la marque de cognac J.R Brillet au sein de son portefeuille. Belle de Brillet, qui offre un beau potentiel de développement sur le segment des liqueurs haut-de-gamme, rejoindra pour sa part la division Liqueurs et Spiritueux du groupe.

A propos de Rémy Cointreau

Il existe, à travers le monde, des clients à la recherche d'expériences exceptionnelles ; des clients pour qui la diversité des terroirs rime avec la variété des saveurs. Leur exigence est à la mesure de nos savoir-faire dont nous assurons la transmission de génération en génération. Le temps que ces clients consacrent à la dégustation de nos produits est un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les élaborer. C'est pour ces hommes et ces femmes que Rémy Cointreau, groupe familial français, protège ses terroirs, cultive l'exception de spiritueux multicentenaires et s'engage à en préserver l'éternelle modernité.

Le portefeuille du groupe compte 12 marques singulières, parmi lesquelles les cognacs Rémy Martin et Louis XIII ou la liqueur Cointreau.

Rémy Cointreau n'a qu'une ambition : devenir le leader mondial des spiritueux d'exception. Pour cela, le groupe s'appuie sur l'engagement et la créativité de ses 1 900 collaborateurs et sur ses filiales de distribution implantées dans les marchés stratégiques du groupe. Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.

A propos de la Maison de Cognac J.R. Brillet

Basée à Graves Saint Amant (Charente), la Maison de Cognac J.R. Brillet produit et commercialise les cognacs Brillet et la Belle de Brillet, une liqueur poire & cognac. La Maison exploite également cinquante hectares de vignes en Grande Champagne et Petite Champagne.

Contact : Laetitia Delaye - +33 7 87 25 36 01