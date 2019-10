Rémy Cointreau : CA quasi-stable au 1er semestre

18/10/2019 | 09:02

Rémy Cointreau publie un chiffre d'affaires de 523,9 millions d'euros sur son premier semestre 2019-20, en repli de 0,6% du fait désengagement volontaire du groupe de certaines marques partenaires (-71,2%) alors que les marques du groupe progressent de 6,1%.



En organique, les marques du groupe ressortent en croissance de 2,8% : la Maison Rémy Martin progresse de 2,1% avec une demande toujours très soutenue des cognacs, notamment en Chine, tandis que la division liqueurs et spiritueux réalise une croissance de 4,9%.



Rémy Cointreau anticipe que 2019-20 se déroule dans le cadre des objectifs moyen terme. Pour rappel, l'année intègrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires dont l'impact est estimé à 56 millions d'euros sur le CA et à cinq millions sur le ROC.



