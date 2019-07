Rémy Cointreau : CA quasiment stable au 1er trimestre

18/07/2019 | 08:13

Rémy Cointreau annonce un chiffre d'affaires de 223,2 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2019-20, en croissance publiée de 0,4%, avec une décroissance organique de 3% compensée par des effets devises favorables de 3,4%.



La maison de vins et spiritueux explique le recul en organique de ses ventes par le désengagement volontaire des marques partenaires et par les effets techniques ponctuels liés aux hausses de prix du début de l'exercice.



Rémy Cointreau anticipe que l'année 2019-20 se déroule dans le cadre de ses objectifs moyen terme. Pour rappel, l'année intègrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires en République Tchèque, Slovaquie et Etats-Unis.



