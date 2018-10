Remy Cointreau : Campagne #WeAreIslay

#WeAreIslayprésente les personnalités derrière nos single malts, en soulignant le fait que Bruichladdich conçoit, distille, fait mûrir et met en bouteille ses whiskies exclusivement sur l'île de Islay, un processus qui devient une rareté dans l'industrie.

La campagne #WeAreIslay suscite également des inquiétudes envers le règlement du whisky écossais de 2009, indiquant que la seule exigence pour une appellation Scotch whisky single malt « Islay » est qu'il soit distillé sur l'île.

Mais ce n'est pas notre vision de ce que devrait être le whisky « Islay ». Où est la vérité derrière l'appellation d'un spiritueux « Islay » lorsque vous ne le distillez que là-bas ?

Nous croyons en la provenance. Notre whisky Islay ne peut être conçu, distillé, mûri et mis en bouteille que sur Islay.

Douglas Taylor, PDG de Bruichladdich Distillery, a déclaré : « Nous sommes engagés envers notre communauté. Nous visons à être centrés sur l'appellation Islay dans tout ce que nous faisons et à nous soucier de l'impact économique et social positif de notre activité sur l'île. Au fil du temps, nous sommes devenus le plus gros employeur privé d'Islay, grâce à notre maturité et à la mise en bouteille de tous nos whiskies ».

