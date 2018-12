Remy Cointreau : Cession des filiales de distribution en Europe Centrale

Paris, le 20 décembre 2018

Cession des filiales de distribution en République Tchèque et Slovaquie à Jägermeister

Le groupe Rémy Cointreau annonce la signature d'un accord relatif à la cession de ses filiales de distribution en République Tchèque (Rémy Cointreau Czech Republic) et en Slovaquie (Rémy Cointreau Slovakia) à la société Mast-Jägermeister SE.

Concomitamment à cette cession, le groupe Rémy Cointreau a signé un accord de distribution avec la société Mast-Jägermeister SE pour que cette dernière distribue, à titre exclusif, les spiritueux du groupe Rémy Cointreau en république Tchèque et en Slovaquie, une fois l'opération de cession finalisée.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à réorganiser son réseau de distribution en cohérence avec la montée en gamme de son portefeuille de marques.

La finalisation de l'opération de cession, qui reste soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence, est prévue pour le 1er avril 2019.

A propos de Rémy Cointreau :

Il existe, à travers le monde, des clients à la recherche d'expériences exceptionnelles, des clients pour qui la diversité des terroirs rime avec la variété des saveurs. Leur exigence est à la mesure de nos savoir-faire, ces savoir-faire dont nous assurons la transmission, de génération en génération. Le temps que ces clients consacrent à la dégustation de nos produits est un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les élaborer.

C'est pour ces femmes et ces hommes que Rémy Cointreau, groupe familial français, protège ses terroirs, cultive l'exception de spiritueux multi-centenaires et s'engage à en préserver leur l'éternelle modernité.

Le portefeuille du groupe compte 12 marques singulières, parmi lesquelles les cognacs Rémy Martin & Louis XIII et la liqueur Cointreau. Rémy Cointreau n'a qu'une ambition : devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, et s'appuie pour cela sur l'engagement et la créativité de ses 1800 collaborateurs et sur ses filiales de distribution implantées dans les marchés stratégiques du groupe. Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.

A propos de Mast-Jägermeister SE :

La société familiale de Wolfenbüttel élabore depuis plus de 80 ans la liqueur aux herbes la plus vendue au monde.

Jägermeister fait partie des 10 plus grandes marques de spiritueux premium au monde dans la liste «Impact Top 100».

Riche en traditions, son mélange de 56 herbes, fleurs, racines et fruits est le seul spiritueux allemand à figurer dans le top 90 de ce classement. Jägermeister est actuellement distribué dans 135 pays. Les ventes à l'international représentent environ 80% des revenus.

Contact : Laetitia Delaye - 07 87 25 36 01