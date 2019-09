Rémy Cointreau : Eric Vallat est nommé Directeur Général

11/09/2019 | 18:18

Rémy Cointreau annonce la nomination d'Eric Vallat au poste de Directeur Général. Il prendra ses fonctions le 1er décembre 2019 et succédera à cette date à Valérie Chapoulaud-Floquet.



Marc Hériard Dubreuil, Président du groupe Rémy Cointreau a déclaré: ' Eric Vallat connait très bien le groupe, ayant dirigé la Maison Rémy Martin pendant plus de quatre ans, avec succès. Il a également développé une connaissance approfondie du monde du luxe et de l'artisanat français au cours de sa carrière.'



Depuis juin 2018, il est directeur du pôle Mode & Accessoires au sein du groupe Richemont, dont il est membre du Comité Exécutif.



