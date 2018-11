Remy Cointreau : La valeur du jour à Paris - REMY COINTREAU continue de briller grâce au cognac de luxe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 1,92% à 106,10 euros, Rémy Cointreau signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120 et permet à Pernod Ricard (-0,07%) de limiter son repli. Le groupe de vins et spiritueux a dévoilé ce matin des résultats semestriels robustes et des perspectives encourageantes, mais surtout, rassuré le marché sur un point clef : la Chine. La société charentaise ne distingue, à ce jour, aucun signe du ralentissement de la demande chinoise, qui progresse, selon elle de 20% à 30%. De plus, le fabricant de cognac de luxe prévoit un très bon Nouvel An Chinois, une période stratégique pour le secteur.Remy Cointreau a réalisé au titre de son premier semestre clos fin septembre un résultat net part du groupe en baisse de 4,3% à 85,4 millions d'euros. Hors éléments non récurrents, le résultat net part du groupe (proforma) ressort à 87,5 millions, en baisse de 3,1% (+7,2% en organique).Le résultat opérationnel courant s'établit à 138 millions, en croissance publiée de 2,9%. En organique, il progresse de 10,1%, grâce au dynamisme des spiritueux d'exception (prix supérieur à 50 dollars) ainsi qu'à une bonne maitrise des coûts.La marge opérationnelle courante atteint 24,1% à fin septembre, en hausse organique de 0,6 point. En publié, elle est en repli de 0,5 point après intégration d'effets devises défavorables.Le chiffre d'affaires s'élève à 571,4 millions, en croissance publiée de 5% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 7,7%.Au terme de ce premier semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-2019, à devises et périmètre constants.Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 125 euros sur le titre dans le sillage de résultats semestriels en ligne avec ses attentes. Le broker continue d'apprécier l'exposition de plus en plus marquée du groupe au "super premium".Toutefois, la valorisation du titre (27,8 fois ses bénéfices attendus en 2019) contre 20,1 fois pour le secteur de la consommation courante, l'empêche de relever sa recommandation.