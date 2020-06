Remy Cointreau : La valeur du jour à Paris REMY COINTREAU met le cap sur 2030 après un exercice atypique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau bondit de près de 7% à 119,50 euros, soutenu par la publication de résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes et la révision à la hausse de sa prévision de ventes pour le premier trimestre, clos fin juin. Le numéro deux français des spiritueux a accusé lors de son exercice 2019/2020 un bénéfice net de 124,3 millions d'euros, en baisse de 26,9% à données publiées en raison du Covid-19. Le résultat opérationnel courant a reculé de 18,6% à 215,1 millions. En organique, le repli atteint 22%. Les analystes tablaient sur une baisse organique de 24,8%. Le groupe visait -25%.La marge opérationnelle courante est ressortie à 21%, en baisse de 2,5 points. La poursuite des investissements stratégiques en communication et les coûts de structures ont pesé sur la rentabilité, a indiqué le fabricant de cognac.Le chiffre d'affaires, déjà publié, a reculé de 11,2% en organique à 1,025 milliard.Dans une note publiée ce matin, Invest Securities souligne que l'intérêt du communiqué réside surtout dans les perspectives dévoilées.Ainsi, les évolutions plus favorables de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis ces dernières semaines permettent au groupe de relever légèrement ses prévisions pour le premier trimestre 2020-2021. Il anticipe désormais un recul organique de son chiffre d'affaires d'environ 45% (contre un recul organique de l'ordre de -50% à -55% précédemment).Le broker souligne que cela demeure toutefois un scénario plus noir que celui que le consensus a intégré, c'est-à-dire des ventes en recul de 33% au premier trimestre, à 150 millions. Même point de vue chez Jefferies qui estime que le marché pourrait juger la nouvelle prévision du groupe trop conservatrice.Sur la base d'un deuxième trimestre qui s'oriente vers un repli modéré, le groupe anticipe un résultat opérationnel courant en repli organique de 45% à 50% pour le premier semestre 2020-2021, soit conformément au consensus. Le second semestre 2020-2021 devrait néanmoins bénéficier d'une forte reprise portée par la Chine et les Etats-Unis.Rémy Cointreau a rappelé enfin ses objectifs de long terme, à savoir une marge brute de 72% (contre 66% l'an dernier) et une marge d'Ebit de 33% d'ici 2030.