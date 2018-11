Remy Cointreau : Rémy Cointreau reste porté par les performances de son cognac

Le groupe avait nettement accéléré le pas au deuxième trimestre de son exercice décalé, faisant mieux qu'attendu grâce à des ventes toujours très robustes de son cognac haut de gamme en Chine malgré les craintes liées au tassement de la croissance.

Alors que la baisse du yuan, le ralentissement de l'économie chinoise et la guerre commerciale sino-américaine ont fait craindre un moindre appétit des classes moyennes-supérieures chinoises pour les produits de luxe, Rémy Cointreau avait déclaré en octobre ne percevoir "absolument aucun ralentissement de la demande".

Le groupe, également propriétaire de la liqueur Cointreau ou du rhum Mount Gay, a dégagé un résultat opérationnel courant (ROC) de 138,0 millions d'euros au premier semestre clos le 30 septembre, en progression de 2,9% en données publiées, un chiffre légèrement supérieur au consensus de 135 millions réalisé par la société.

A périmètre et taux de change constants, la hausse ressort à 10,1%, proche des 10,3% attendus par les analystes tandis que la marge opérationnelle progresse de 0,6 point à 24,1%.

Le cognac voit son résultat opérationnel progresser de 11,3% à 119,5 millions d'euros, pour une marge de 30,0%, en léger repli (-0,2 point) en raison d'une augmentation significative des dépenses de communication (+12,5%) et du renforcement de son réseau de distribution, précise le groupe dans un communiqué.

REPOSITIONNEMENT

Les dépenses ont été également accrues dans le pôle liqueurs et spiritueux, dont la croissance est restée limitée à 0,8%, et dont le résultat opérationnel recule de 6,0% à 20,6 millions d'euros.

Repositionné exclusivement sur le segment du luxe, Rémy Cointreau s'est fixé pour objectif de réaliser plus de 60% de ses ventes dans les bouteilles à plus de 50 dollars à l'horizon 2019-2020, contre 51% aujourd'hui et 45% en 2015.

Le groupe a confirmé son objectif de hausse du ROC pour l'ensemble de l'exercice à taux de change et périmètre constants.

Concernant l'ampleur de la hausse à attendre, le directeur financier du groupe avait dit, en octobre, être "en accord" avec le consensus des analystes tablant sur une croissance d'environ 13,5%, tout en avertissant que le groupe continuerait d'investir pour sa croissance future, refroidissant quelque peu les attentes des analystes.

La valeur, qui accuse un recul de 9,87% depuis le début de l'année à 104,10 euros à la Bourse de Paris, se traite sur des multiples de 27,8 fois les bénéfices estimés pour 2019-2020, un niveau plus proche des valorisations du luxe que des vins et spiritueux, où Diageo, leader mondial du secteur, se traite à 20,7 fois.

Le résultat net part du groupe recule de 4,3% (+6,2% à taux de change constants) et le résultat net hors éléments non récurrents baisse de 3,1%, signant une croissance organique de 7,2%.

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)

par Pascale Denis