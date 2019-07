Remy Cointreau : We Care Day 2019

Les 1800 collaborateurs Rémy Cointreau se sont mobilisés dans le monde entier le 20 juin pour offrir leur temps à des actions philanthropiques durant We Care Day pour la deuxième année consécutive.

De nombreuses actions ont été menées, telles que le nettoyage de plages, le ramassage de déchets dans les parcs et forêts, le nettoyage de rivières et de lacs, la rénovation de lieux publics (des musées et des installations sportives), la préparation de repas pour les personnes dans le besoin, ainsi que diverses activités axées sur la communauté.

We Care Day a mobilisé non seulement nos collaborateurs, mais aussi les communautés locales et certains distributeurs qui ont participé à cette journée. Près d'une tonne de déchets ont été collectés dans le monde entier et environ 9000 repas ont été distribués ce jour-là.

We Care Day est organisé afin d'agir directement sur nos terroirs et contribuer à rendre les personnes ayant participé ou qui ont été en contact avec les membres de nos équipes à être plus concerné par l'environnement et par nos responsabilités sociales. Découvrez le We Care Day Rémy Cointreau en images.