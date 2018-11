Rémy Cointreau : a dégagé une croissance organique du ROC de 10,1% au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a fait état jeudi d'une hausse de 10,1% de son résultat opérationnel courant au premier semestre, à taux de change constants, et a confirmé son objectif de croissance de cet indicateur sur l'ensemble de son exercice 2018/19.

Au cours des six mois à fin septembre, le résultat opérationnel courant s'est établi à 138 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données publiées et de 10,1% à taux de change et périmètre constants, a précisé le groupe dans un communiqué.

La marge opérationnelle courante est ressortie en légère baisse, à 24,1% contre 24,6% au premier semestre 2017. Ce repli s'explique principalement par une l'augmentation des investissements en communication chez Rémy Martin ainsi que dans la division Liqueurs & Spiritueux.

Le groupe a cependant fait état d'une croissance "à deux chiffres" de la marge brute dans le cognac, qui tire l'essentiel de ses revenus, grâce à des effets prix et mix très favorables.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, est ressorti en croissance organique de 7,7% sur le semestre, grâce à une demande soutenue pour ses cognacs hauts de gamme en Asie et dans la zone Amériques.

Le bénéfice net s'est établi à 85,4 millions d'euros contre 89,2 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel de 132 millions d'euros et sur un bénéfice net de 88 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice, Rémy Cointreau vise une croissance de son résultat opérationnel courant, à taux de change et périmètre constants.

