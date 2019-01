Rémy Cointreau accélère le pas au T3 grâce au nouvel an chinois

* La croissance organique atteint 15,6% pour le cognac au T3

* Toutes les régions en hausse à 2 chiffres pour Rémy Martin

* Les ventes anticipées du nouvel an chinois ont joué (Actualisé avec détails, cours)

par Pascale Denis

PARIS, 21 janvier (Reuters) - Rémy Cointreau a accéléré le pas au troisième trimestre de son exercice décalé grâce à des ventes de cognac toujours très robustes en Chine malgré les craintes liées au tassement de la croissance dans le pays.

La croissance organique du cognac Rémy Martin, principal centre de profits du groupe, a encore décollé de 15,6% au troisième trimestre de l'exercice clos le 31 mars 2019, après une hausse de 12,2% au cours des trois mois précédents, dépassant largement les 13,3% anticipés par les analystes.

Avec un nouvel an chinois plus précoce cette année (le 5 février), certaines livraisons de cognac ont été anticipées par rapport à l'an dernier et ont eu un impact favorable d'environ deux points sur la croissance du trimestre, précise le groupe mardi dans un communiqué.

Alors que le ralentissement de l'économie chinoise, la baisse de la Bourse de Shanghai et la guerre commerciale sino-américaine font craindre un moindre appétit des classes moyennes-supérieures chinoises pour les produits de luxe, Rémy Cointreau maintient la cadence.

Les ventes de cognac ont aussi signé des croissances à deux chiffres dans toutes les zones géographiques du groupe, avec une progression de 7% des volumes vendus et un effet "mix" et prix de 6%.

Rémy Cointreau, engagé depuis trois ans dans une stratégie de positionnement sur le segment haut de gamme, s'est fixé pour objectif de réaliser plus de 60% de ses ventes grâce à des bouteilles à plus de 50 dollars à l'horizon 2019-2020, contre 51% aujourd'hui et 45% en 2015.

En Bourse, le titre Rémy Cointreau a fini à 103,30 euros Paris lundi, en hausse de 4,40% depuis le début de l'année après un recul de 14% en 2018. Il se traite sur des multiples de 27,7 fois les bénéfices estimés pour 2020-21, un niveau plus proche des valorisations du luxe que des vins et spiritueux (20,3 fois pour Diageo, leader mondial du secteur).

Le groupe a confirmé tabler sur une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel.

En novembre 2018, son directeur financier Luca Marotta avait dit être en phase avec le consensus des analystes anticipant une croissance d'environ 13,5% de ce résultat.

Au total, les ventes du groupe également propriétaire de Cointreau ou Mount Gay, ont enregistré une croissance organique de 8,7% sur le trimestre (+8,2% attendus), l'arrêt de nouveaux contrats de distribution de certaines marques dites "partenaires", comme le Campari en République tchèque ou la vodka Russian Standard dans le "travel retail", s'étant traduit par une baisse de 26,8% des ventes liées à ces contrats.

En données publiées, le chiffre d'affaires a totalisé 348 millions d'euros au troisième trimestre (+9,5%) et 919,4 millions sur neuf mois (+6,7%).

Les chiffres de Hennessy, numéro un mondial du cognac détenu par LVMH, sont attendus le 29 janvier et ceux de Martell, leader du marché chinois et appartenant à Pernod Ricard , le 7 février.

Le communiqué : https://bit.ly/2CDcirg

(Pascale Denis, édité par Gilles Guillaume)