Rémy Cointreau : acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet

29/05/2019 | 18:10

Le groupe annonce être en négociations exclusives pour l'acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet et d'une partie de son domaine viticole. La signature de l'acquisition devrait intervenir au cours de l'automne 2019.



' L'acquisition de la Maison JR Brillet représentera, pour Rémy Cointreau, l'opportunité d'intégrer dans son portefeuille des spiritueux possédant un véritable potentiel de développement et de valoriser dans la durée un stock de cognac et des vignobles de très grande qualité ' indique le groupe.



