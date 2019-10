Rémy Cointreau : bien orienté après les taxes américaines

03/10/2019 | 14:26

Rémy Cointreau grimpe de 5,7% et prend la tête du SBF120 ce jeudi, les investisseurs sur le titre manifestant leur soulagement après la publication par les autorités américaines de la liste des produits européens touchés par de nouveaux droits de douanes.



'Nous sommes surpris que le cognac, le champagne et les liqueurs de France ont été omis sur la liste', souligne Jefferies, ajoutant que la taxe générale de 25% imposée sur les produits concernés se montre inférieure à ce qu'il craignait.



Pour rappel, l'OMC a autorisé cette nuit les Etats-Unis à imposer pour 7,5 milliards de dollars de taxes à l'importation sur des biens européens, en rétorsion de subventions européennes à Airbus, taxes qui entreront en vigueur le 18 octobre.



