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Rémy Cointreau : cède des actifs en République tchèque et Slovaquie

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20/12/2018 | 18:44

20 décembre (Reuters) - Rémy Cointreau a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LA SIGNATURE D'UN ACCORD RELATIF À LA CESSION DE SES FILIALES DE DISTRIBUTION EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET EN SLOVAQUIE À LA SOCIÉTÉ MAST-JÄGERMEISTER SE.

* RÉMY COINTREAU A ÉGALEMENT SIGNÉ UN ACCORD DE DISTRIBUTION AVEC LA SOCIÉTÉ MAST-JÄGERMEISTER SE POUR QUE CETTE DERNIÈRE DISTRIBUE, À TITRE EXCLUSIF, LES SPIRITUEUX DU GROUPE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET EN SLOVAQUIE, UNE FOIS L'OPÉRATION DE CESSION FINALISÉE.

* LA FINALISATION DE L'OPÉRATION DE CESSION, QUI RESTE SOUMISE À L'AUTORISATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE, EST PRÉVUE POUR LE 1ER AVRIL 2019. Le communiqué : https://bit.ly/2rLUjdv Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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CA 2019 1 191 M
EBIT 2019 254 M
Résultat net 2019 166 M
Dette 2019 255 M
Rendement 2019 1,70%
PER 2019 31,74
PER 2020 27,10
VE / CA 2019 4,60x
VE / CA 2020 4,28x
Capitalisation 5 217 M
Graphique RÉMY COINTREAU
Durée : Période :
Rémy Cointreau : Graphique analyse technique Rémy Cointreau | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 112 €
Ecart / Objectif Moyen 9,5%
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Dirigeants
Nom Titre
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Marc Hériard-Dubreuil Chairman
Patrick Marchand Senior Vice President-Operations
Luca Calogero Pietro Marotta Chief Financial Officer
Jacques-Étienne de T'Serclaes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
RÉMY COINTREAU-11.34%5 947
DIAGEO3.03%86 195
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