Rémy Cointreau : cède des actifs en République tchèque et Slovaquie

20 décembre (Reuters) - Rémy Cointreau a annoncé
jeudi dans un communiqué :
* LA SIGNATURE D'UN ACCORD RELATIF À LA CESSION DE SES
FILIALES DE
DISTRIBUTION EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET EN SLOVAQUIE À LA SOCIÉTÉ
MAST-JÄGERMEISTER SE.
* RÉMY COINTREAU A ÉGALEMENT SIGNÉ UN ACCORD DE DISTRIBUTION
AVEC
LA SOCIÉTÉ MAST-JÄGERMEISTER SE POUR QUE CETTE DERNIÈRE
DISTRIBUE, À TITRE EXCLUSIF, LES SPIRITUEUX DU GROUPE EN
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET EN SLOVAQUIE, UNE FOIS L'OPÉRATION DE
CESSION FINALISÉE.
* LA FINALISATION DE L'OPÉRATION DE CESSION, QUI RESTE
SOUMISE À
L'AUTORISATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE, EST PRÉVUE POUR
LE 1ER AVRIL 2019.
Le communiqué : https://bit.ly/2rLUjdv
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(Benjamin Mallet)