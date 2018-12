Rémy Cointreau : cession de filiales de distribution

20/12/2018 | 18:22

Le groupe annonce la cession de ses filiales de distribution en République Tchèque (Rémy Cointreau Czech Republic) et en Slovaquie (Rémy Cointreau Slovakia) à la société Mast-Jägermeister SE.



Le groupe a également signé un accord de distribution avec la société Mast-Jägermeister SE pour ses spiritueux en république Tchèque et en Slovaquie.



' Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à réorganiser son réseau de distribution en cohérence avec la montée en gamme de son portefeuille de marques ' indique la direction.

La finalisation de l'opération de cession est prévue pour le 1er avril 2019.



