Rémy Cointreau : cession de filiales en Europe centrale

02/04/2019 | 08:11

Rémy Cointreau a annoncé lundi soir la cession effective de ses filiales de distribution en République Tchèque (Rémy Cointreau Czech Republic) et en Slovaquie (Rémy Cointreau Slovakia) à la société Mast-Jägermeister.



Concomitamment à cette cession, le groupe français a signé un accord de distribution avec Mast-Jägermeister pour que cette dernière distribue, à titre exclusif, ses spiritueux en République Tchèque et en Slovaquie.



'Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à réorganiser son réseau de distribution en cohérence avec la montée en gamme de son portefeuille de marques', explique la maison de vins et de spiritueux.



