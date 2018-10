Rémy Cointreau : confirme son objectif annuel après une forte croissance au S1

(Actualisation: commentaires du directeur financier sur les tendances, précisions sur la répartition du chiffre d'affaires, commentaire d'analystes et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a confirmé vendredi son objectif de croissance du résultat opérationnel courant en 2018-2019, après une hausse soutenue de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice décalé, grâce notamment aux ventes de Rémy Martin en Asie.

Sur les six mois clos fin septembre, les ventes du groupe se sont établies à 571,4 millions d'euros, soit une progression de 5% en données publiées et de 7,7% à périmètre et change constants.

Selon un consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires semestriel de 546 millions d'euros.

Pour le seul deuxième trimestre, les ventes de Rémy Cointreau ont atteint 329,8 millions d'euros, enregistrant une hausse de 8,5% en données publiées et une croissance organique de 9,1%. Le deuxième trimestre a marqué une "accélération de la dynamique du groupe", a observé Rémy Cointreau dans un communiqué.

Au cours de la période d'avril à septembre, les ventes de la marque de cognac Rémy Martin ont crû de 8,5% en données publiées et de 11,7% en données organiques, à 398 millions d'euros contre 367 millions d'euros au premier semestre 2017-2018. Au deuxième trimestre, les ventes de Rémy Martin ont atteint 234,5 millions d'euros, soit une croissance de 11,5% en données publiées et de 12,2% en données organiques.

Les ventes de Rémy Martin ont tiré parti de "la poursuite d'excellentes tendances en Grande Chine mais aussi dans les autres grands marchés de la zone Asie-Pacifique (Singapour, Australie, Japon)", a précisé le groupe, qui a également souligné une accélération de la croissance dans la zone Amériques.

De son côté, le chiffre d'affaires de la branche liqueurs et spiritueux a baissé de 1,6% en données publiées et crû de 0,8% en organique, à 127,1 millions d'euros, au premier semestre. Rémy Cointreau s'attend à ce que cette division bénéficie d'une "belle accélération au cours du second semestre, portée par plusieurs campagnes de communication".

- Forte croissance en Asie-Pacifique -

Le repli des ventes des marques partenaires s'est poursuivi, conséquence de l'arrêt de nouveaux contrats de distribution de marques partenaires. Elles ont atteint 46,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, contre 48,2 millions d'euros un an plus tôt.

Du point de vue géographique, les ventes à changes et périmètre constants de Rémy Cointreau dans la zone Asie-Pacifique ont bondi de 29,6% au premier semestre. Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier du groupe, Luca Marotta, n'a pas souhaité fournir de chiffre précis sur la croissance en Chine, mais il a relevé qu'elle était du même ordre que celle d'environ 30% enregistrée sur la zone entière.

Pour la zone Amériques, la croissance organique a atteint 4,9%, tandis que les ventes en Europe ont connu une baisse de 8,8% en données comparables sur le semestre.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019, le groupe a confirmé son objectif d'une progression du résultat opérationnel courant (ROC), à taux de change et périmètre constants, par rapport à 2017-2018.

"Nous sommes très confiants" pour le second semestre, qui sera clos fin mars 2019, a déclaré Luca Marotta, ajoutant que le groupe ne subit pas actuellement d'effets du ralentissement du secteur du luxe au niveau mondial.

Le dirigeant a ajouté qu'il ne voyait pas de crise mondiale se profiler, tout en précisant que le groupe était mieux positionné actuellement pour faire face à une telle éventualité qu'il y a cinq ou six ans.

Le cours de Rémy Cointreau "souffre depuis un mois, comme le secteur du luxe dans son ensemble, de craintes d'un atterrissage brutal" de l'économie en Chine, ont rappelé dans une note les analystes de Jefferies.

Vers 12h, l'action Rémy Cointreau perdait 2,4%, à 116,74 euros, dans un marché globalement en baisse.

