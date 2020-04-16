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RÉMY COINTREAU

(RCO)
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Rémy Cointreau : coupe son dividende, baisse des rémunérations des dirigeants

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16/04/2020 | 18:43

16 avril (Reuters) - Rémy-Cointreau <al a annoncé jeudi dans un communiqué:

* RÉMY COINTREAU PROPOSERA À SON AG DACCORDER UN DIVIDENDE DE 1.00 PAR ACTION AU TITRE DE LANNÉE 2019/20 (CONTRE 2,65 EUROS LORS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT)

* LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ONT DÉCIDÉ DUN GEL DE LEUR RÉMUNÉRATION FIXE POUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS ET DUNE BAISSE TRÈS SUBSTANTIELLE DE LEUR RÉMUNÉRATION VARIABLE AU TITRE DE LANNÉE 2019/20

* LE GROUPE GARANTIRA LES SALAIRES DE BASE DE SES SALARIÉS JUSQU'À FIN MAI SANS RECOURIR AUX AIDES D'ETAT (Bureau de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
L'ORÉAL -0.57%244.5 Cours en temps réel.-6.86%
RÉMY COINTREAU 0.49%102 Cours en temps réel.-7.31%
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Données financières (EUR)
CA 2020 1 017 M
EBIT 2020 203 M
Résultat net 2020 128 M
Dette 2020 426 M
Rendement 2020 1,66%
PER 2020 40,6x
PER 2021 38,7x
VE / CA2020 5,39x
VE / CA2021 5,39x
Capitalisation 5 055 M
Graphique RÉMY COINTREAU
Durée : Période :
Rémy Cointreau : Graphique analyse technique Rémy Cointreau | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique RÉMY COINTREAU
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 19
Objectif de cours Moyen 93,23  €
Dernier Cours de Cloture 101,50  €
Ecart / Objectif Haut 18,2%
Ecart / Objectif Moyen -8,15%
Ecart / Objectif Bas -36,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Eric Vallat Chief Executive Officer
Marc Hériard-Dubreuil Chairman
Patrick Marchand Operations Director
Luca Calogero Pietro Marotta Chief Financial Officer
Jacques-Étienne de T'Serclaes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
RÉMY COINTREAU-7.31%5 513
DIAGEO PLC-18.14%76 571
PERNOD RICARD-15.21%38 734
BROWN-FORMAN CORPORATION-10.06%28 300
THAI BEVERAGE-1.46%11 915
DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.-17.84%8 372
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