Rémy Cointreau : coupe son dividende, baisse des rémunérations des dirigeants

16 avril (Reuters) - Rémy-Cointreau <al a annoncé
jeudi dans un communiqué:
* RÉMY COINTREAU PROPOSERA À SON AG DACCORDER UN DIVIDENDE
DE
1.00 PAR ACTION AU TITRE DE LANNÉE 2019/20 (CONTRE 2,65 EUROS
LORS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT)
* LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ONT DÉCIDÉ DUN GEL DE LEUR
RÉMUNÉRATION FIXE POUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS ET DUNE BAISSE
TRÈS SUBSTANTIELLE DE LEUR RÉMUNÉRATION VARIABLE AU TITRE DE
LANNÉE 2019/20
* LE GROUPE GARANTIRA LES SALAIRES DE BASE DE SES SALARIÉS
JUSQU'À
FIN MAI SANS RECOURIR AUX AIDES D'ETAT
(Bureau de Paris)