Rémy Cointreau : croissance de 5% du CA au 1er semestre

19/10/2018 | 09:02

Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 571,4 millions d'euros au titre de son premier semestre 2018-19, en croissance de 5% en données publiées et de 7,7% en organique (à devises et périmètre constants).



Cette performance s'appuie sur la croissance organique des marques du groupe (+8,9%), 'et en particulier de celle de la maison Rémy Martin (+11,7%), portée par des tendances toujours soutenues en Asie Pacifique, mais aussi par la vigueur du marché américain.'



Fort de ce bon premier semestre, le groupe français de vins et spiritueux déclare confirmer son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants.



