Rémy Cointreau : croissance de 6,7% du CA à neuf mois

22/01/2019 | 07:48

Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 919,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018-19, en croissance publiée de 6,7% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 8,1%.



Ainsi, après un premier semestre en progression organique de 7,7%, le troisième trimestre (+8,7%) confirme la dynamique soutenue du groupe. Le calendrier anticipé du Nouvel An chinois 2019 s'est traduit par environ un point de croissance supplémentaire.



Fort d'un chiffre d'affaires conforme à ses prévisions, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants (proforma Pre-IFRS 15,16 &9).



