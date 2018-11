Rémy Cointreau : croissance organique des bénéfices proforma

22/11/2018 | 08:22

Rémy Cointreau publie un résultat net part du groupe ajusté proforma de 87,5 millions d'euros et un résultat opérationnel courant proforma de 138 millions, en croissances organiques respectives de 7,2% et de 10,1%, au titre de son premier semestre 2018-19.



A fin septembre 2018, le chiffre d'affaires du groupe de spiritueux s'élève à 571,4 millions d'euros (proforma Pre-IFRS 15, 16 & 9), en croissance publiée de 5% et en croissance organique (à devises et périmètre constants) de 7,7%.



Au terme de ce premier semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants (toujours sur la base d'un proforma).



