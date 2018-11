Rémy Cointreau décélère en raison d'effets de change défavorables

Paris (awp/afp) - Le groupe français de spiritueux Remy Cointreau a souffert "d'effets de change défavorables" qui ont fait reculer de 4,3% son résultat net semestriel, mais a confirmé jeudi son objectif d'une croissance du résultat opérationnel courant sur l'année, à devises et périmètre constants.

D'avril à septembre 2018, Remy Cointreau a enregistré un résultat net de 85,4 millions d'euros associé à un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 571,4 millions d'euros, tiré par les ventes de cognac Rémy Martin et "d'excellentes tendances" en Chine, à Singapour, Australie et au Japon, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Au premier semestre, le résultat d'exploitation courant s'est établi à 138 millions d'euros, une progression de 2,9% par rapport à l'an passé, qui a toutefois été "pénalisée" par "des effets de change défavorables" à hauteur de 9,6 millions d'euros, a précisé le groupe.

Rémy Cointreau, qui avait vu son résultat opérationnel courant bondir de plus de 14% lors de l'exercice 2017-18 et une progression annuelle de sa marge de 1,3 point à 21%, a légèrement décéléré la progression de ses confortables marges au premier semestre.

La marge d'exploitation courante est en repli de 0,5 point à 24,1% contre 24,6% au cours des six premiers mois de l'année précédente. La marge nette s'est établie à 14,9% contre 16,4% un an plus tôt.

"Au terme de ce premier semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants", ajoute le communiqué.

Mercredi soir, le titre, qui a baissé de 9,87% depuis le début de l'année, avait clôturé en hausse de 1,17% à 104,10 euros.

afp/lk