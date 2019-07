Rémy Cointreau : départ de la directrice générale Valérie Chapoulaud-Floquet

(Actualisation: date de l'assemblée générale de Rémy Cointreau)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé mardi le départ d'ici à la fin de l'année 2019 "pour motifs personnels" de sa directrice générale, Valérie Chapoulaud-Floquet, qui occupait ce poste depuis début 2015.

Dans un communiqué, le conseil d'administration de l'entreprise indique avoir "pris acte du départ prochain" de la dirigeante et lui exprime "ses profonds remerciements pour son implication et sa contribution à la solidité des résultats du groupe et à la réussite de cette stratégie".

Valérie Chapoulaud-Floquet exercera son mandat jusqu'à l'arrivée de son successeur, a précisé le groupe.

Rémy Cointreau tiendra son assemblée générale des actionnaires le 24 juillet prochain.

