Rémy Cointreau : devrait dépasser son objectif de résultat 2018/19

(Actualisation: commentaires des dirigeants sur la Chine et sur l'objectif annuel de résultat opérationnel, précision sur les changes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau devrait largement atteindre son objectif de croissance organique du résultat opérationnel courant sur l'ensemble de son exercice 2018/19, alors qu'il continue à bénéficier d'une demande soutenue en Chine et sur le continent américain pour ses cognacs et devrait bénéficier au second semestre d'effets de change plus favorables.

"Nous sommes très à l'aise avec l'objectif" d'une hausse du résultat opérationnel courant (ROC), à taux de change constants, sur l'ensemble de l'exercice, a indiqué Valérie Chapoulaud-Floquet, la directrice générale du groupe lors d'une conférence analystes.

Le directeur financier Luca Marotta est allé plus loin, en précisant que la hausse du ROC pourrait être de l'ordre de celle visée par le consensus des analystes, soit 13,5%. "Cela signifie que nous pensons accélérer encore notre rentabilité au second semestre", a-t-il souligné.

Au cours des six mois à fin septembre, le résultat opérationnel courant s'est établi à 138 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données publiées et de 10,1% à taux de change et périmètre constants.

La marge opérationnelle courante est ressortie à 24,1% contre 24,6% au premier semestre 2017, soit une baisse de 0,5 point en publié mais une hausse de 0,6 point en variation organique. La progression de la marge brute, portée par des effets mix prix favorables, a permis de financer la hausse des investissements marketing (+9,5%), à la fois chez Rémy Martin et dans la division Liqueurs & Spiritueux, a indiqué l'entreprise.

Le bénéfice net s'est établi à 85,4 millions d'euros, contre 89,2 millions d'euros un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires, déjà publié, est ressorti en croissance organique de 7,7% sur le semestre.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel de 132 millions d'euros et sur un bénéfice net de 88 millions d'euros.

La Chine reste "très dynamique"

Au second semestre, Rémy Cointreau entend poursuivre ses investissements dans ses principales marques, notamment en Chine où sa croissance a frôlé les 30% au premier semestre. "La Chine est toujours très dynamique, nos clients affichent une grande confiance en dépit des tensions commerciales", a souligné Valérie Chapoulaud-Floquet.

Rémy Cointreau a par ailleurs ajusté ses prévisions d'effets de change. Sur la base d'un cours moyen de 1,14 dollar pour un euro au second semestre, il prévoit que les changes auront un impact négatif de 11 millions d'euros sur son résultat opérationnel courant en 2018/19, contre environ 18 millions d'euros prévus initialement.

Pour les analystes de Bryan Garnier, ces estimations ainsi que les résultats supérieurs aux attentes du premier semestre justifient un relèvement du consensus d'analystes d'environ 2%.

Vers 11h25, le titre prenait 1,3%, à 105,40 euros après avoir cédé 15% au cours des trois derniers mois.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE REMY COINTREAU:

Communiqués -- Rémy CointreauLes communiqués du groupe Rémy Cointreau

Agefi-Dow Jones The financial newswire