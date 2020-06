Rémy Cointreau : en baisse, un broker reste à 'Alléger'

05/06/2020 | 12:17

Le titre Rémy Cointreau recule ce vendredi de -2%, alors que l'analyste Oddo BHF revoit à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, estimant qu'il présente 'une stratégie affinée pour des objectifs d'amélioration de marge qui font rêver'.



La cible du broker passe ainsi de 85 à 93 euros. Celle-ci n'offre qu'un potentiel de baisse de -25% : Oddo BHF reste en effet à 'Alléger' sur le titre.



'Nous maintenons notre prudence sur le titre. La prime de valorisation vs le secteur (25% en VE/EBIT 2021e selon nous) semble valider les ambitions du groupe alors que la visibilité sur les tendances de reprise est encore faible et que les premiers résultats du plan stratégique devraient mettre du temps à se matérialiser. Nous relevons notre objectif de cours en intégrant une amélioration plus marquée de la marge opérationnelle sur 10 ans', explique Oddo BHF.



