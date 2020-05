Rémy Cointreau : en berne avec des propos d'analyste

29/05/2020 | 10:17

Rémy Cointreau recule de 2,3% sur fond de propos défavorables de la part d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 85 euros, avant la publication par le groupe de vins et de spiritueux de ses résultats 2019-20.



'Nous estimons que les perspectives de croissance organique et d'amélioration de marge à moyen-terme sont moins dynamiques que par le passé et ne justifient plus la prime de valorisation actuellement accordée à Rémy Cointreau', juge l'analyste.



Pour l'exercice 2019-20, Oddo BHF attend l'annonce de 210,1 millions d'euros d'EBIT courant, soit une marge de 20,5% en baisse de 370 points de base en organique, et d'un résultat net ajusté de 117,7 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.