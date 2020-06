Rémy Cointreau : en négociations exclusives pour l'acquisition de la Maison de Champagne J. de Telmont

Regulatory News:

Le groupe Rémy Cointreau (Paris:RCO) annonce être en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont.

Fondée en 1912, cette Maison de champagne centenaire et familiale est implantée à Damery, près d’Epernay sur le versant des coteaux de la vallée de la Marne, et élabore ses champagnes sous la marque « J. de Telmont ». Cette Maison est l’un des derniers domaines familiaux en Champagne, et Madame Pascale Lhopital et Monsieur Bertrand Lhopital, véritables maîtres artisans du champagne, en sont la quatrième génération. Monsieur Bertrand Lhopital, aux côtés du groupe Rémy Cointreau, poursuivra l’œuvre entamée avec son équipe tant sur l’amont (vignes/ approvisionnement) que sur la production des champagnes, pour pérenniser le savoir-faire et la tradition familiale.

Le périmètre de l’offre d’acquisition inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne. Avec cette acquisition, Rémy Cointreau enrichirait son portefeuille de vins et spiritueux d’exception d’une marque de champagne haut-de-gamme offrant, à terme, un vrai potentiel de développement, notamment à l’international.

La signature des actes d’acquisition est notamment soumise à l’accomplissement de la procédure légale d’information des salariés.

La réalisation de la transaction, qui sera soumise à l’obtention des autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur, devrait intervenir au cours du troisième trimestre de l’exercice 2020/21.

A propos de Rémy Cointreau :

Il existe, à travers le monde, des clients à la recherche d’expériences exceptionnelles, des clients pour qui la diversité des terroirs rime avec la variété des saveurs. Leur exigence est à la mesure de nos savoir-faire, ces savoir-faire dont nous assurons la transmission, de génération en génération. Le temps que ces clients consacrent à la dégustation de nos produits est un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les élaborer. C’est pour ces femmes et ces hommes que Rémy Cointreau, groupe familial français, protège ses terroirs, cultive l’exception de spiritueux multi-centenaires et s’engage à en préserver leur éternelle modernité. Le portefeuille du groupe compte 12 marques singulières, parmi lesquelles les cognacs Rémy Martin & Louis XIII et la liqueur Cointreau. Rémy Cointreau n’a qu’une ambition : devenir le leader mondial des spiritueux d’exception, et s’appuie pour cela sur l’engagement et la créativité de ses 1900 collaborateurs et sur ses filiales de distribution implantées dans les marchés stratégiques du groupe. Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.

A propos de la Maison J. de Telmont :

Depuis 4 générations, la maison J de Telmont est animée par la volonté de partager, les secrets du champagne et de la Champagne à travers une expérience exceptionnelle. Par ses différentes cuvées, exprimant chacune les caractères spécifiques des terroirs champenois, la Maison J. de Telmont invite ses hôtes à entrer dans son univers discret fait d’authenticité et de noblesse. Cette initiation est aussi l’occasion de (re) découvrir à travers des ateliers dédiés, la magie du Champagne. Les réelles racines vigneronnes de la Maison J. de Telmont et l’engagement familial fort pour le respect de ses terroirs accompagnent cette Maison dans une démarche environnementale très exigeante, longue à mettre en œuvre, et promesse d’avenir. Ainsi depuis 2017, plus d’un tiers des raisins récoltés sont certifiés AB (Agriculture Biologique), ou en cours de conversion.

